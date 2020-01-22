Автомобіль в'їхав на зупинку в Дніпровському районі столиці: водій загинув, двох людей госпіталізували. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
До місця події негайно було направлено рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
Відомо, що водій автомобіля Renault Logan здійснив наїзд на зупинку транспортного засобу та загинув на місці, пасажир, а також чоловік, який перебував на зупинці, зазнали травм. Їх було передано медикам для подальшої госпіталізації.
Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували водія із понівеченого автомобіля.
Обставинами ДТП займатимуться правоохоронні органи.