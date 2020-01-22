Патрульні на Київщині вилучили BMW на єврономерах і вимагали від водія 10 тис. за повернення. ФОТО

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.

Мотивуючи тим, що перебування такого автомобіля заборонено в країні, поліцейські вилучили його і помістили на територію поліцейської станції. Однак, ніякого процесуального документа про вилучення автомобіля працівники поліції не склали. Потім поліцейські вимагали у водія 10 000 гривень за повернення автотранспорту.

Призначено службове розслідування, яке проводять працівники інспекції з особового складу.

Надалі всі матеріали перевірки будуть направлені до Державного бюро розслідувань для прийняття законного рішення. На час розслідування поліцейські відсторонені від виконання функціональних обов'язків.

Готуються документи про їх звільнення з лав поліції.

Раніше зазначалося, що Кабмін і ГО "Автоєвросила" досягли компромісу в питанні розмитнення євроблях.

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