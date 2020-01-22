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22.01.20 13:06

Держвиконавець у Рівному за хабар видаляв дані з баз Мін'юсту, - СБУ. ФОТО

У Рівному співробітники Служби безпеки України викрили в систематичному отриманні неправомірної вигоди посадову особу міського відділу Державної виконавчої служби.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що за грошову винагороду старший державний виконавець сприяв громадянам у закритті виконавчих проваджень та видаляв відомості про заборгованість із автоматизованих систем Міністерства юстиції України.

Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці після одержання від учасника виконавчого провадження частини хабаря в розмірі 18 000 гривень за скасування заборони на виїзд за кордон.

Держвиконавець у Рівному за хабар видаляв дані з баз Мінюсту, - СБУ 01

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Наразі зловмиснику повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

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