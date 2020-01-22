Держвиконавець у Рівному за хабар видаляв дані з баз Мін'юсту, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що за грошову винагороду старший державний виконавець сприяв громадянам у закритті виконавчих проваджень та видаляв відомості про заборгованість із автоматизованих систем Міністерства юстиції України.

Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці після одержання від учасника виконавчого провадження частини хабаря в розмірі 18 000 гривень за скасування заборони на виїзд за кордон.

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Наразі зловмиснику повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.