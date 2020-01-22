Два бойові гранатомети виявив житель Житомира в сміттєвому баку. ФОТО

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, передає Цензор.НЕТ.

20 січня на спецлінію "102" надійшло повідомлення про виявлення на одній з вулиць обласного центру двох гранатометів: заявник розповів, що в сміттєвому баку на околиці Житомира зауважив нестандартний пакунок, а коли розгорнув його, побачив там гранатомети.

Для перевірки інформації на місце події виїхали патрульні, а потім і фахівці вибухотехнічної служби ГУНП і слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції.





Після огляду знахідок з'ясувалося, що в сміттєвому контейнері лежали дві реактивні протитанкові гранати РПГ-26. Боєприпаси були вилучені і направлені на відповідне експертне дослідження.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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