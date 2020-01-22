Правоохоронці в Миколаєві викрили наркоугруповання, яке кришував патрульний. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, поліцейський Управління патрульної поліції в Миколаївській області здійснював "прикриття" протиправної діяльності групи осіб, що займалася виготовленням амфетаміну. Крім того, патрульний купував психотропну речовину для власного вживання та подальшого розповсюдження серед свого оточення, зокрема співробітників поліції.
У результаті обшуків за місцями незаконного виробництва психотропів і проживання учасників угрупування вилучено амфетамін та значну кількість зброї і боєприпасів.
Невідкладні слідчі дії тривають. Двох осіб затримано, вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру і обрання щодо них запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.