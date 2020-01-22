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22.01.20 14:24

Правоохоронці в Миколаєві викрили наркоугруповання, яке кришував патрульний. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління ДБР м. Миколаєва спільно з Миколаївським управлінням ДВБ Нацполіції та прокуратурою Миколаївської області викрили організовану злочинну групу у складі поліцейського та чотирьох цивільних осіб, які налагодили незаконне виробництво, зберігання та збут психотропної речовини – амфетаміну (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, поліцейський Управління патрульної поліції в Миколаївській області здійснював "прикриття" протиправної діяльності групи осіб, що займалася виготовленням амфетаміну. Крім того, патрульний купував психотропну речовину для власного вживання та подальшого розповсюдження серед свого оточення, зокрема співробітників поліції.

У результаті обшуків за місцями незаконного виробництва психотропів і проживання учасників угрупування вилучено амфетамін та значну кількість зброї і боєприпасів.

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Правоохоронці в Миколаєві викрили наркоугруповання, яке кришував патрульний 01
Правоохоронці в Миколаєві викрили наркоугруповання, яке кришував патрульний 02
Правоохоронці в Миколаєві викрили наркоугруповання, яке кришував патрульний 03
Правоохоронці в Миколаєві викрили наркоугруповання, яке кришував патрульний 04
Правоохоронці в Миколаєві викрили наркоугруповання, яке кришував патрульний 05

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Правоохоронці в Миколаєві викрили наркоугруповання, яке кришував патрульний 06
Правоохоронці в Миколаєві викрили наркоугруповання, яке кришував патрульний 07
Правоохоронці в Миколаєві викрили наркоугруповання, яке кришував патрульний 08
Правоохоронці в Миколаєві викрили наркоугруповання, яке кришував патрульний 09

Невідкладні слідчі дії тривають. Двох осіб затримано, вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру і обрання щодо них запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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