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22.01.20 14:44

7,2 тис. літрів контрафактного алкоголю на суму 1,3 млн грн вилучили в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

У межах протидії тінізації економіки Служба безпеки України викрила в Одесі протиправний механізм з мінімізації платежів до державного бюджету через нелегальний продаж алкогольних підакцизних товарів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби виявили в обласному центрі та області 7 складських приміщень, де зберігалися фальсифіковані алкогольні напої. Зловмисники реалізовували продукцію під виглядом торгових марок відомих брендів із підробленими марками акцизного збору.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили 7,2 тисячі літрів контрафактної алкогольної продукції на 1,3 мільйона гривень та блокували надходження в мережу роздрібної торгівлі небезпечного для життя та здоров’я громадян алкоголю.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 199 (зберігання з метою використання під час продажу товарів підроблених марок акцизного податку) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

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7,2 тис. літрів контрафактного алкоголю на суму 1,3 млн грн вилучили в Одесі, - СБУ 01
7,2 тис. літрів контрафактного алкоголю на суму 1,3 млн грн вилучили в Одесі, - СБУ 02
7,2 тис. літрів контрафактного алкоголю на суму 1,3 млн грн вилучили в Одесі, - СБУ 03
7,2 тис. літрів контрафактного алкоголю на суму 1,3 млн грн вилучили в Одесі, - СБУ 04

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