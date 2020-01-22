У Києві пройшла хода в пам'ять про перших загиблих на Майдані. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

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Відео Олег Богачук

Зазначається, що люди таким чином вшанували пам'ять Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Юрія Вербицького та інших учасників Революції Гідності, які загинули під час протестів у центрі Києва в січні 2014 року.

Як пише "Інтерфакс-Україна", близько сотні людей пройшли колоною від Майдану Незалежності до стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського. Учасники акції зібралося біля Лядських воріт на Майдані Незалежності, пройшли Хрещатиком до Європейської площі, після чого попрямували вгору по вулиці Грушевського.

Потім відбулося покладання квітів та панахида біля місця загибелі Сергія Нігояна і Михайла Жизневського на вулиці Грушевського.

Учасники ходи принесли з собою портрети загиблих протестувальників, національні прапори України і біло-червоно-білий прапор Білорусі (в 1918-1919 і в 1991-1995 рр) з гербом Погоня. Люди розгорнули банер з написом "Небесна сотня - герої не вмирають".

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Правопорядок, супровід і перекриття доріг організовували близько десятка поліцейських. Акція пройшла мирно, конфліктів і сутичок не було.

Фото, відео - Олег Богачук