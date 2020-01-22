У зоні проведення ООС відбуваються змагання на звання найкращого мінометного розрахунку. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

У змаганнях беруть участь вісім найкращих розрахунків 120-мм міномета "Молот" і 82-мм міномета "Волошка", які завоювали призові місця в оперативно-тактичних угрупованнях "Північ" і "Схід".

Змагання передбачають спеціальну і спортивну номінації. Під час виконання нормативів у спортивній номінації на спеціально облаштованій смузі перешкод, військовослужбовці відчували свою силу, спритність і витривалість. Мінометники долали пошкоджений міст, водну перешкоду, розвантажували і завантажували боєприпаси, розбирали і збирали автомат Калашникова, метали імітацію ручної гранати, стріляли зі стрілецької зброї.











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Також військовослужбовці демонстрували вміння з надання першої медичної допомоги водієві автомобіля ГАЗ-66, який зазнав поранення, і його евакуацію у безпечну точку транспортування.





Наступного дня, під час спеціальної номінації, військові виконають бойову стрільбу зі штатних мінометів. Особливістю цього етапу є те, що командири розрахунків мають визначити дальність до цілі з використанням бінокля і провести корекцію стрільби.

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