Український воїн Микола Сорочук загинув на Донбасі 22 січня від рук російських найманців. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті Луцької районної державної адміністрації.

"Сьогодні, коли ми відзначаємо історичну подію возз'єднання земель української держави, від куль загарбника гинуть наші сучасники. Молоді хлопці віддають найцінніше - своє життя. Вони стоять на сторожі спокою кожного з нас, захищають нашу Соборність, відстоюють територіальну цілісність і незалежність Батьківщини...

І саме сьогодні, 22 січня 2020 року, в День Соборності України, від кулі снайпера загинув Микола Сорочук, житель села Лище Підгайцівської об'єднаної територіальної громади.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям і всім, хто знав Миколу.

У наших серцях, у серцях українця, він житиме вічно - Герої не вмирають! Слава Україні! Героям слава!"- сказано в повідомленні.

Детальнішу інформацію, а також дату і час прощання буде повідомлено додатково.