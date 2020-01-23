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23.01.20 10:41

Нелегальну букмекерську контору ліквідували в Києві, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Під час спецоперації було проведено санкціоновані обшуки в офісному приміщенні та за місцем проживання фігурантів, у ході яких вилучено чорнові записи, комп'ютерну техніку, а також платіжні картки, через які здійснювалася легалізація отриманих коштів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб з метою отримання надприбутків під виглядом випуску та реалізації лотерей "Фаворит спорт" та створення відповідного сайту в мережі "Інтернет" фактично проводила незаконну букмекерську діяльність, що підпадає під норми Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні".

За участю фахівця було здійснено огляд веб-сайтів favbet.com та favorit.com.ua. Встановлено, що за допомогою останніх надається доступ до проведення азартних ігор у вигляді ігрових автоматів, покерних карт, віртуальної рулетки та можливості робити ставки на спортивні події.

Наразі вживаються дії, направлені на встановлення всіх осіб, причетних до цього злочину, а за результатами проведення відповідних комп’ютерно-технічних експертиз буде вирішено питання про повідомлення підозри за ст. 203-2 КК України.

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Нелегальну букмекерську контору ліквідували в Києві, - прокуратура 01
Нелегальну букмекерську контору ліквідували в Києві, - прокуратура 02
Нелегальну букмекерську контору ліквідували в Києві, - прокуратура 03

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