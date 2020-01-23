Чиновники одеської ОДА розікрали 1,6 млн грн під виглядом даржзакупівель. ФОТО

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що чиновники привласнили майже 1,6 млн гривень під час проведення закупівлі товарів для потреб департаменту. Державні кошти виводились у "тінь" через низку фіктивних безготівкових операцій підконтрольними комерційними структурами, а також громадськими організаціям та благодійними фондами. Оборудка реалізовувалась із залученням чиновників одного із комунальних підприємств обласної ради Одещини.

Під час проведених слідчими СБУ обшуків у службових кабінетах посадовців та за місцями їхнього проживання правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів справи.





Триває досудове слідство за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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