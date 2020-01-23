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23.01.20 11:12

15-річна дівчина загинула унаслідок наїзду двох автомобілів на Львівщині, - Нацполіція. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 січня близько 7.00 в одному з сіл Яворівського району Львівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівської області.

Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса "Рено Трафік" 52-річний житель Городоцького району, скоїв наїзд на 15-річну місцеву жительку. Від удару дівчина впала на смугу зустрічного руху, де на неї скоїв наїзд автомобіль "Рено Сценик", яким керував 66-річний житель Яворівського району.

Від травм дівчина померла на місці події.

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На місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

15-річна дівчина загинула унаслідок наїзду двох автомобілів на Львівщині, - Нацполіція 01
15-річна дівчина загинула унаслідок наїзду двох автомобілів на Львівщині, - Нацполіція 02

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