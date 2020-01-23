"Лозовський ковальсько-механічний завод" поставив браковані корпуси для БТР-4, які можуть бути легко пробиті ворожими кулями, - військовий експерт Згурець. ФОТО

Про це у своєму блозі на Цензор.НЕТ пише директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, член правління "Ліги оборонних підприємств" Сергій Згурець.

"Товариство з обмеженою відповідальністю "Лозовський ковальсько-механічний завод" поставило на Харківське конструкторське бюро машинобудування (ХКБМ) три перші корпуси для виготовлення нової партії БТР-4. Але виявилося, що вони прийшли з браком. На них є тріщини. Однак на непровареній і потрісканій броні стоїть клеймо військового представництва Міністерства оборони, що з цими корпусами все в порядку. Чесно кажучи, це просто якийсь сюр", - розповів він.

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"Нагадаю, що напередодні нового року генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавічус заявив, що спільно з Міноборони та за підтримки уряду, нарешті, розблокували контракт під державні гарантії на постачання 45 БТР-4 для Збройних сил. Перші 12 БТР-4 вже поставлено, здійснено передоплату на ХКБМ у 125 млн грн, а саме конструкторське бюро, що перебувало на межі банкрутства, врятовано зусиллями нової команди концерну. Адже і справді через невиплату зарплатні люди звіди розбігалися як із тонучого корабля. Також було заявлено, що усі БТР-4, і вже готові, і наступні, виготовлятимуть з української броні марки "71". Проте перші нові корпуси з "Лозової", які днями доставили до Харкова, мають чітко виражені ознаки браку. Це неякісне зварювання, "не провар", як стверджують фахівці, броні – тобто, пустоти під тонким шаром металу, які можуть бути легко пробиті ворожими кулями. І також тріщини, які ховаються під фарбою. Окрім цього, кожен із цих залізних напівфабрикатів ще треба буде "допилювати напильником" із колосальною втратою часу, аби можна було встановити вузли та агрегати збиральними командами ХКБМ", - деталізував Згурець.







