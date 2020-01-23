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23.01.20 11:23

Головний архітектор одного з районів Буковини вимагав хабар у $1,5 тис. за погодження документації на землю, - СБУ. ФОТО

Співробітники СБ України викрили в отриманні неправомірної вигоди завідувача сектору регіонального розвитку, містобудування та архітектури однієї з районних державних адміністрацій Чернівецької області.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що головний архітектор району за хабар у $1,5 тисячі обіцяв посприяти місцевому мешканцю в погодженні технічної документації зі зміни цільового призначення земельної ділянки.

Оперативники спецслужби затримали посадовця під час одержання на робочому місці заключної частини хабаря – $800.

Головний архітектор одного з районів Буковини вимагав хабар у $1,5 тис. за погодження документації на землю, - СБУ 01

Головний архітектор одного з районів Буковини вимагав хабар у $1,5 тис. за погодження документації на землю, - СБУ 02

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У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру у вчиненні злочину.

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