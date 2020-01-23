Головний архітектор одного з районів Буковини вимагав хабар у $1,5 тис. за погодження документації на землю, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.
Оперативники спецслужби встановили, що головний архітектор району за хабар у $1,5 тисячі обіцяв посприяти місцевому мешканцю в погодженні технічної документації зі зміни цільового призначення земельної ділянки.
Оперативники спецслужби затримали посадовця під час одержання на робочому місці заключної частини хабаря – $800.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру у вчиненні злочину.