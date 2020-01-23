Волонтери "Мега-Поліграфа" збирають кошти на ремонт швидкої, медприлади та інші потреби військових. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці групи у фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "На швидку потрібні задні супорти і ДМРВ (витратомір) - разом 5069 грн, акумулятори 75 і 140 Ач, 4 колеса БЦ 54 - 3900, по 2 набори ключів і головок, 300 м кабелю СІП4 2*25, тепловентилятори та обігрівачі - багато, антифриз, блок циліндрів ЗІЛ131 (зварювання не допомогло), холодильник, плівка і вінілові банери, газові балони - 5, 27 та 50 л.

Поки нічого не знайшли за заявкою травматологів. Потрібні: артроскопічна стійка, ортопедичний інструмент: дриль, апарати зовнішньої фіксації, осцилююча пила, пластини, гвинти, стрижні, тейпи, ортези. Можна живе б/у.

Хочеш допомогти?!

Контактні телефони - 0676188747, 0503550177 - Костянтин; 0509278010; 0973750000 - Олександр, 0445816815

Київ, Марка Вовчка 12\14

Реквізити для переказу грошей на закупівлю необхідного:

Картка Приватбанку на ім'я Галафутник Ігор Леонідович

4731 2191 0499 3989

ІПН: 2390702897".

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Крім того, волонтери опублікували звіт про попередні закупівлі.

"Станок під КПВТ на позиції і успішно працює. Допомогли відремонтувати ще 2 машини. Вийшла, обкатана і готова до відправки, чергова "таблетка". Відправлено пралку-автомат, кабель, чай/каву, медикаменти, побутову хімію тощо", - написали вони, виклавши фото.

















