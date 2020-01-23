Начальника юрвідділу підприємства концерну "Укроборонпром" затримали на хабарі $2 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що начальник юридичного відділу підприємства вимагав від приватного підприємця $2 тисячі. Посадовець обіцяв комерсанту прискорити погодження дозвільної документації на передачу в оренду 500 квадратних метрів приміщення заводу під цех із виробництва меблів. Посередниками в "угоді" виступили ексначальник відділу оренди підприємства та знайомий керівника юрвідділу.

Правоохоронці затримали юриста на території підприємства під час одержання всієї суми хабаря.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників оборудки.

Перевіряється причетність інших посадовців держпідприємства до протиправних дій.







