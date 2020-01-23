Милованов зустрівся в Давосі з Королевською: "Обговорюємо законопроєкти про працю". ФОТО

Спільне Селфі Милованов виклав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Фотка вечора. Зустріч із Наталією Королевською. Давос. Обговорюємо законопроєкти про працю. Шукаємо компромісні позиції", - написав він.

Читайте також: СБУ закрила справу про фінансування тероризму щодо Ахметова, Єфремова та Королевської через відсутність складу злочину. ДОКУМЕНТ

Наталія Королевська - депутатка від "Опозиційної платформи - За життя", номер 4 у виборчому списку цієї партії. Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Одна з 59 депутатів, які підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення. У 2012-2014 роках - міністр соціальної політики України.