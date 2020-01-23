Українського воїна Василя Муху, який загинув на Донбасі, поховали на Харківщині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Василь Муха, молодший сержант, командир відділення - командир машини 2-го мотопіхотного відділення 2-го мотопіхотного взводу 2-ї мотопіхотної роти 37-го окремого мотопіхотного батальйону 56-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 20 січня у зоні проведення операції об'єднаних сил у Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ під час бою.

Василь Муха народився в 1988 році. Виховувався батьком. Коли почалася війна, працював будівельником на півночі РФ. Повернувся в Україну і пішов добровольцем до військкомату, хоча в армії не служив. Проходив службу по мобілізації в 92 ОМБр. Був розвідником, воював біля Катеринівки, Мар'їнки. Опанував саперну справу. Двічі продовжував контракт, щоб залишатися на передовій, останній контракт підписав 19.01.2019.

Поховали Героя на сільському кладовищі поряд із могилами бабусі і дідуся. У нього залишився батько.

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Фото - Фейсбук "Часопис Борівщини".