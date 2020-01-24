Ексспівробітник прокуратури зі спільниками намагався продати 56 кг ртуті вартістю близько 500 тис. грн у Рівному, - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Контррозвідники спецслужби встановили, що троє зловмисників, серед яких і колишній працівник органів прокуратури, організували нелегальний бізнес із продажу ртуті. Токсичний "товар" ділки збували великими партіями в різних регіонах України.

Правоохоронці затримали двох учасників групи поблизу автостанції у Рівному під час спроби збуту 56 кілограмів ртуті. За "товар" зловмисники планували отримати понад пів мільйона гривень.

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У межах відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 321 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії, зокрема на території інших областей. Встановлюються джерела походження особливо небезпечної отруйної речовини.

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