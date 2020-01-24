Зеленський з дружиною відвідав Меморіальний комплекс "Яд Вашем" у Єрусалимі. ФОТОрепортаж

Володимир та Олена Зеленські оглянули фотовиставку "Спалахи пам’яті" на території комплексу. На виставці, зокрема, представлені світлини, присвячені нацистській пропаганді, фотосвідоцтва, зроблені євреями під час Голокосту. Окрема експозиція присвячена історії звільнення в’язнів концтабору Аушвіц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Це дуже важлива виставка для збереження пам’яті про страшну трагедію Голокосту", – зазначив Володимир Зеленський.

Також президентське подружжя поклало квіти до ділянок монумента "Долина знищених громад", присвячених пам’яті єврейських громад України та Польщі, частково або повністю знищених під час Голокосту.

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