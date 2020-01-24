Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
24.01.20 15:01

Контррозвідка СБУ ліквідувала інформаторську мережу найманців РФ поблизу лінії розмежування. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України припинили діяльність інформаторської мережі незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР", яка діяла в Лиманському районі Донецької області.

Контррозвідка СБУ ліквідувала інформаторську мережу найманців РФ поблизу лінії розмежування. ФОТОрепортаж

Оперативники та слідчі спецслужби встановили особи двох інформаторок терористів – мешканок Лимана, які тісно співпрацювали з найманцями РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Обидві жінки пройшли детальний інструктаж у Донецьку, який відвідували нібито у приватних справах. Куратори відпрацювали їм завдання, канали зв’язку, узгодили умовний "сленг" для передачі потрібних терористам даних.

За завданнями кураторів диверсійно-розвідувального підрозділу "ДНР" спільниці збирали і засобами електронного зв’язку передавали відомості про підрозділи ЗСУ, їхню чисельність, озброєння, місця дислокації та напрямки переміщення в районі проведення ООС, насамперед залізничним сполученням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "МДБ ДНР" намагалася завербувати бізнесмена з Дніпра, який збирався відвідати своїх батьків на окупованому Донбасі, - контррозвідка СБУ

Отримані дані російські найманці використовували для планування військових дій та диверсій.

Наприкінці минулого року в межах розпочатого кримінального провадження слідчі та контррозвідники СБУ затримали одну з інформаторок найманців РФ у Лимані. Наразі до неї "приєдналася" її спільниця.

Контррозвідка СБУ ліквідувала інформаторську мережу найманців РФ поблизу лінії розмежування 01
Контррозвідка СБУ ліквідувала інформаторську мережу найманців РФ поблизу лінії розмежування 02
Контррозвідка СБУ ліквідувала інформаторську мережу найманців РФ поблизу лінії розмежування 03
Контррозвідка СБУ ліквідувала інформаторську мережу найманців РФ поблизу лінії розмежування 04

Під час обшуків правоохоронці вилучили доказові матеріали, що підтверджують агентурну діяльність затриманих на користь НЗФ терористичної організації "ДНР".

Читайте: Контррозвідка викрила привласнення понад 32 млн грн бюджетних коштів під час виконання державного оборонного замовлення, - СБУ

Обом фігуранткам кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності) Кримінального кодексу України.

Контррозвідники СБУ встановили також особи найманців РФ-"кураторів", із якими співпрацювали затримані. Їхню участь у діяльності терористичної організації задокументовано в межах досудового розслідування за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Їм також повідомлено про підозру у вчиненні інкримінованих їм злочинів. Операція з припинення підривної діяльності проводилася Управлінням СБ України в Житомирській області під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100