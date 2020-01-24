Контррозвідка СБУ ліквідувала інформаторську мережу найманців РФ поблизу лінії розмежування. ФОТОрепортаж

Оперативники та слідчі спецслужби встановили особи двох інформаторок терористів – мешканок Лимана, які тісно співпрацювали з найманцями РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Обидві жінки пройшли детальний інструктаж у Донецьку, який відвідували нібито у приватних справах. Куратори відпрацювали їм завдання, канали зв’язку, узгодили умовний "сленг" для передачі потрібних терористам даних.
За завданнями кураторів диверсійно-розвідувального підрозділу "ДНР" спільниці збирали і засобами електронного зв’язку передавали відомості про підрозділи ЗСУ, їхню чисельність, озброєння, місця дислокації та напрямки переміщення в районі проведення ООС, насамперед залізничним сполученням.
Отримані дані російські найманці використовували для планування військових дій та диверсій.
Наприкінці минулого року в межах розпочатого кримінального провадження слідчі та контррозвідники СБУ затримали одну з інформаторок найманців РФ у Лимані. Наразі до неї "приєдналася" її спільниця.
Під час обшуків правоохоронці вилучили доказові матеріали, що підтверджують агентурну діяльність затриманих на користь НЗФ терористичної організації "ДНР".
Обом фігуранткам кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності) Кримінального кодексу України.
Контррозвідники СБУ встановили також особи найманців РФ-"кураторів", із якими співпрацювали затримані. Їхню участь у діяльності терористичної організації задокументовано в межах досудового розслідування за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Їм також повідомлено про підозру у вчиненні інкримінованих їм злочинів. Операція з припинення підривної діяльності проводилася Управлінням СБ України в Житомирській області під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області.