Контррозвідка СБУ ліквідувала інформаторську мережу найманців РФ поблизу лінії розмежування. ФОТОрепортаж

Оперативники та слідчі спецслужби встановили особи двох інформаторок терористів – мешканок Лимана, які тісно співпрацювали з найманцями РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Обидві жінки пройшли детальний інструктаж у Донецьку, який відвідували нібито у приватних справах. Куратори відпрацювали їм завдання, канали зв’язку, узгодили умовний "сленг" для передачі потрібних терористам даних.

За завданнями кураторів диверсійно-розвідувального підрозділу "ДНР" спільниці збирали і засобами електронного зв’язку передавали відомості про підрозділи ЗСУ, їхню чисельність, озброєння, місця дислокації та напрямки переміщення в районі проведення ООС, насамперед залізничним сполученням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "МДБ ДНР" намагалася завербувати бізнесмена з Дніпра, який збирався відвідати своїх батьків на окупованому Донбасі, - контррозвідка СБУ

Отримані дані російські найманці використовували для планування військових дій та диверсій.

Наприкінці минулого року в межах розпочатого кримінального провадження слідчі та контррозвідники СБУ затримали одну з інформаторок найманців РФ у Лимані. Наразі до неї "приєдналася" її спільниця.









Під час обшуків правоохоронці вилучили доказові матеріали, що підтверджують агентурну діяльність затриманих на користь НЗФ терористичної організації "ДНР".

Читайте: Контррозвідка викрила привласнення понад 32 млн грн бюджетних коштів під час виконання державного оборонного замовлення, - СБУ

Обом фігуранткам кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності) Кримінального кодексу України.

Контррозвідники СБУ встановили також особи найманців РФ-"кураторів", із якими співпрацювали затримані. Їхню участь у діяльності терористичної організації задокументовано в межах досудового розслідування за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Їм також повідомлено про підозру у вчиненні інкримінованих їм злочинів. Операція з припинення підривної діяльності проводилася Управлінням СБ України в Житомирській області під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області.