Китай побудує за 6 днів в Ухані лікарню на 1000 місць для пацієнтів з коронавірусом. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні уточнюється, що роботи вже почалися, завершити їх планують через шість днів.

Площа лікарні буде 25 тис. кв. м, вона розрахована на 1 тис. пацієнтів. За зразок для нової клініки взяли пекінську лікарню "Сяотаншань", яку побудували за тиждень в 2003 році, коли в передмісті Пекіна стався спалах атипової пневмонії.

Сотні екскаваторів та іншої техніки увійшли на майданчик, щоб вирівняти майданчик, будівництво йде повним ходом.

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Прийом пацієнтів планується вести з 3 лютого.

Для будівництва клініки були мобілізовані сотні робітників.

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Планується, що новий об'єкт буде займати майже 25 тис. м².

За словами місцевих жителів, влада готова платити робітникам до 1200 юанів в день ($ 173 США), що втричі більше за їхню звичайну заробітну плату.

В цей час заражені коронавірусом хворі розміщені в 61 лікарні майже 12-мільйонного мегаполісу.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що очікує подальшого поширення вірусу в Китаї. Разом з тим зараз неможливо сказати, наскільки небезпечний цей збудник, заявив представник організації в Женеві. За його словами, ВООЗ та її експерти перевіряють, чи піддається він аналогічному лікуванню, як коронавірус близькосхідного респіраторного синдрому (MERS), епідемія якого спостерігалася в 2015 році.

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Напередодні ВООЗ відмовилася оголошувати в зв'язку з новим коронавірусів надзвичайний стан, пославшись на малу кількість випадків захворювання за межами Китаю. При цьому влада КНР вживає достатніх заходів обережності, заявив глава організації Тедрос Адханом.

Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай) - місті, населення якого становить понад 11 млн осіб. Станом на 23 січня кількість загиблих від нового коронавірусу в КНР становила 18 осіб, хворих - 644. По одному випадку захворювання підтверджено в Південній Кореї, Тайвані, США, Сінгапурі та Саудівській Аравії, по два - в Японії і В'єтнамі. Кількість хворих у Таїланді досягла трьох, два випадки інфікування підтвердили в Макао і Гонконгу.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель.

Ризик завезення коронавірусу 2019 nCoV в Україні оцінюється як середній, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.