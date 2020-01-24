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24.01.20 16:27

НБУ випустив пам'ятну монету, присвячену року Щура. ФОТО

Національний банк України випустив пам'ятну монету, присвячену року Щура, одної із тварин, якою починається дванадцятирічний цикл східного календаря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

На аверсі монети розміщено: угорі - малий Державний Герб України, праворуч від якого напис півколом УКРАЇНА; на дзеркальному тлі по колу зображено 12 символів східного календаря, в центрі кола - стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на щура - символ року, під стрілкою рік карбування монети - 2020; внизу зліва напис півколом 5 грн; на матовому тлі зображено стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року: сніжинка (вгорі), квітка (праворуч), ягода (внизу), листок (зліва) логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч над символом тигра).

На реверсі монети зображено символ східного календаря 2020 року - згорнутого в клубок щури, якого оточують по колу стилізовані символи: сніжинки (вгорі праворуч), квітки (внизу праворуч), плоди (внизу зліва), гілки (угорі ліворуч).

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НБУ випустив памятну монету, присвячену року Щура 01

НБУ випустив памятну монету, присвячену року Щура 02

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