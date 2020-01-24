Близько 30 осіб утримували в трудовому рабстві у "Храмі" на Донеччині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Донецької області.

Перебування в фальшивому "реабілітаційному центрі" коштувало рідним 2 тис. грн на місяць. За один робочий день за кожного працівника зловмисники отримували до 400 грн.

Крім лідера, до складу угруповання входили керівники "Храмів", які забезпечували діяльність закладу, вербувальники, які постійно стежили за утримуваними, і охоронці, які виконували силові функції.

"Працівників" набирали через оголошення в інтернеті, обіцяючи позбавити від наркотичної або алкогольної залежності. Деяких кандидатів вербували на вулицях, користуючись їхнім важким становищем.

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Морально зломлених чоловіків і жінок зловмисники під наглядом вивозили на будівельні об'єкти в різні міста Донецької та Дніпропетровської області, де вони виконували важку роботу. За відмову працювати їх карали методами фізичного впливу.

Фігуранти називали цей процес "трудотерапія". Курс лікування тривав від двох місяців до року.

Поліцейські припинили діяльність одного з "центрів", розташованого в Маріуполі. Також встановлено осіб, яких утримували тут раніше.

До відповідальності притягнуть лідера злочинної групи і його спільників. Всі вони мешканці Маріуполя 31-37 років.

Крім того, в фальшивому "реабілітаційному центрі" поліцейські виявили раніше судимого 25-річного чоловіка, який понад рік переховувався від поліції. Зловмисника підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 186 "Грабіж" Кримінального кодексу України.

Підозрюваним інкримінують ч.2 ст. 149 "Торгівля людьми" та ч.2 ст.146 "Незаконне позбавлення волі" Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

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