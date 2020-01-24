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24.01.20 19:10

Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Драстуйте, інвестори!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Криклій пообіцяв опіку великим інвесторам в інфраструктуру: "Готовий бути вашою персональною інвестиційною нянею"

Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Де справедливість?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно відмовитися від гармонізації законодавства з ЄС, поки ми не станемо сильнішими, - Арахамія

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія в Давосі озвучив ідеї, які були візитною карткою режиму Януковича, - НФ

Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Адепт пристойної поведінки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ківа, який влаштував бійку в ресторані, заявив у поліцію на ветерана, що дав здачі: "Це системні дії проти мене як опозиційного політика"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп від ОПЗЖ Ківа зазнав "відчутного удару в обличчя" від ветерана АТО в київському ресторані. ВIДЕО камер спостереження

Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Це багато що пояснює

Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Це точно Давос?

Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Студент кУлінарного технікуму в Давосі

Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Гут, Вольдемар!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - Гончарук. ВIДЕО

Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Глобальні проблеми людства

Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Таку ж співбесіду пройшли члени уряду

Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

"Нью нормелеті"

Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Зробили це разом!

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