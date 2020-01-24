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24.01.20 20:39

Керівника Закарпатського облавтодору затримано на хабарі 375 тис. грн від підлеглого, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Прокурори Офісу генерального прокурора України спільно з СБУ затримали під час одержання частини хабаря в сумі 325 тис. грн виконуючого обов'язки директора Закарпатського облавтодору та начальника відділу філії підприємства.

Керівника Закарпатського облавтодору затримано на хабарі 375 тис. грн від підлеглого, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

Керівника Закарпатського облавтодору затримано на хабарі 375 тис. грн від підлеглого, - Офіс генпрокурора 01

"За версією слідства, згадані посадові особи вимагали у керівника однієї з філій державного підприємства грошові кошти в загальному розмірі 375 тис грн, обіцяючи залишити його на посаді", - сказано в повідомленні.

Керівника Закарпатського облавтодору затримано на хабарі 375 тис. грн від підлеглого, - Офіс генпрокурора 02

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Керівника Закарпатського облавтодору затримано на хабарі 375 тис. грн від підлеглого, - Офіс генпрокурора 03

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим підозри за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, а також направлення до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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