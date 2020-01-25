У дорожньо-транспортній пригоді загинула 23-річна мешканка Волині, поліція розшукує винуватця. ФОТОрепортаж

Про це в фейсбуці повідомив глава патрульної поліції Рівного Сергій Мерчук, якому вона була невісткою, передає Цензор.НЕТ.

"Чергова сволоч за кермом збила її на пішоходному переході, втік і лишив помирати у брата Григорія Мерчука на руках.

Біль родини не передати, Іринка 23 роки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "ЗАЗ Ланос" на смерть збив двох чоловіків на переході в Дніпрі, водієві загрожує до 10 років. ВIДЕО

Я не хочу проводити паралелі, смерть на дорозі - це один з переліків моєї роботи, і, на жаль, висновки причин в мене одні й ті ж - мізерні штрафи (в минулому році "водій" мав їх 4, він поки ховається, але ми його знайдемо, знаю точно), людська самовпевненість, які в комплексі забирають в рік близько 3 500 життів...невинних життів!" - написав він.

Як повідомляє місцеве видання Район.Рожище, 24 січня в центрі села Копачівка водій збив дівчину на пішохідному переході і втік з місця аварії. Згодом 23-річна потерпіла померла в лікарні. Також в поліції повідомили, що загибла - жителька Ковельського району.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15-річна дівчина загинула унаслідок наїзду двох автомобілів на Львівщині, - Нацполіція. ФОТО

Пізніше поліція знайшла автомобіль, на якому, ймовірно, здійснили смертельну дорожньо-транспортну пригоду в селі Копачівка Рожищенського району.

За словами правоохоронців, Peugeot Expert виявили у будівлі сільської ради в селі Княгинок Луцького району. Триває розслідування.

Всіх, хто має інформацію про місце перебування водія, який скоїв ДТП, просять повідомити в поліцію.







