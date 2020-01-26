"Мета влади - влада", - журналіст Ткач відповів Бородянському на коментар про захист інформаційного простору України. ФОТОрепортаж

Таку думку висловив у фейсбуці журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, він зазначив, що міністр культури Володимир Бородянський в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером" як головний аргумент на підтримку законопроєкту про дезінформацію сказав: "Багато хто незадоволений тим, що країна не до кінця якісно захищає свій інформаційний простір".

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На думку журналіста, неодноразові коментарі представників української влади російським ЗМІ спростовують цю тезу.







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"Цим спілкуванням вони легалізують в очах аудиторії ці медіа. Дають їм рейтинги. Джерело для подальшого отруєння інформаційного простору. Це і є найкращий доказ того, що українську владу не хвилює боротьба з агресором за чистоту інформаційного простору, боротьба за правду.

Потрібен інструмент, за допомогою якого можна буде саджати українських журналістів на ланцюг. Ланцюг, який визначає конкретний радіус, де журналіст може бігати. Це як із приватними будинками. Собака потрібен. Але потрібно, щоб він кричав тоді, коли потрібно, тоді, коли намагаються пограбувати власника будинку на Банковій. А якщо собаки будуть бігати і плутатись під ногами, вкусять когось свого, топтатимуть доглянуті грядки, де за допомогою "добрив" із "Тесли" росте суспільна думка про ідеальну владу, тоді - або ланцюг, або постійні незручності.

Менше свободи журналістам - більше влади. Більше свободи журналістам - менше влади", - упевнений Ткач.

Він навів цитату з книги "1984" Джорджа Орвелла: "Мета репресій - репресії. Мета катування - катування. Мета влади - влада".

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"А якщо це моновлада, монобільшість, монокабмін, то від можливості диктату і диктатури відділяє один пункт - моножурналісти з моноінформацією про всіх моно.

А далі вже без перешкод і загравань можна переконати виборця що 2 + 2 = стільки, скільки сказав президент. Може, навіть 5.

Є ідея для міністра Бородянського. Екрани у домівках і офісах українців як у "1984" Орвелла. Зручна штука. Контролює навіть думки. Має сподобатися ідеологам і прихильникам законопроєкту про дезінформацію", - підсумував журналіст.

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Нагадаємо, міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський сказав в ефірі "Свободи слова із Савіком Шустером", що про законопроєкт щодо дезінформації пишуть багато неправди. За його словами, законопроєкт про дезінформацію не має на меті заарештувати "незручних" журналістів, але підвищує їхню відповідальність. Бородянський вважає, що Україна не до кінця якісно захищає свій інформаційний простір від дезінформації, а цей законопроєкт, у разі ухвалення, допоможе це робити.