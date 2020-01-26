Керівника громадської організації затримали в Києві за підбурювання дати податківцю $20 тис. хабара, - ДБР. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державного бюро розслідувань.

"За попередньою інформацією, голова громадської організації з метою заволодіння коштами шляхом шахрайства схилив громадянина до надання посадовій особі ГУ ДФС України в Чернігівській області 20 тисяч доларів неправомірної вигоди. Хабар нібито призначався за вплив на результати попереднього розслідування на користь заявника", - йдеться в повідомленні.

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Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомленні йому про підозру за ч. 3 ст. 190 та ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.







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