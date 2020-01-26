ДБР повідомило про підозру двом поліцейським, які брали участь у шахрайській схемі з фейковим затриманням. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДБР.

Зокрема, начальника ізолятора тимчасового тримання одного з відділів поліції та заступника командира взводу одного з відділів ГУ Нацполіції в Одеській області підозрюють у шахрайстві, вчиненому групою осіб, і зловживанні службовим становищем (ч. 3 ст. 190 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, двоє підприємців домовились з іноземцем про придбання сільськогосподарської техніки на території Республіки Польща та її перевезення до України. Іноземний громадянин за продаж та доставку запросив у бізнесменів 19700 євро. Про факт цієї угоди також знали підозрювані правоохоронці, котрі перебували у змові з іноземцем.

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"Під час передачі грошей за техніку підозрювані правоохоронці зімітували затримання іноземця. Поліцейські одягнули на нього кайданки та вивезли у невідомому напрямку, вилучивши також 19 700 євро, які вже були у сумці іноземця. У такий спосіб поліцейські зі спільником заволоділи коштами та розподілили їх між собою", - повідомили в ГБР.

Під час досудового розслідування іноземного громадянина затримано. Відповідно до баз Інтерполу, він перебуває у міжнародному розшуку за вчинення шахрайських дій на території Польщі. Також виявлено та вилучено декілька іноземних паспортів на ім’я різних осіб із фотокартками розшукуваного, боєприпаси, гроші та наркотичні засоби.







