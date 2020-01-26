У Києві чоловік наздогнав злочинця, який пограбував дівчину, і бився з ним до приїзду поліції. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Києва.

"До чергової частини столичної поліції зателефонувала киянка з повідомленням про те, що на вулиці Солом'янській її пограбував незнайомець. На місце події негайно було направлено ​​групу швидкого реагування, яка перебувала недалеко від місця скоєння злочину, і слідчо-оперативну групу територіального підрозділу", - йдеться в повідомленні.

Приїхавши на виклик, виявили двох чоловіків, між якими відбувалася бійка. Також поліцейські поспілкувалися з потерпілою, яка пояснила, що на виході з тролейбуса вона відчула, як хтось заліз в її рюкзак. Коли вона озирнулася, то побачила чоловіка, який втікав із її грошима в руках. Дівчина почала кликати на допомогу, на що відреагував небайдужий перехожий і кинувся наздоганяти кривдника.

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Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився житель столиці, 1978 року народження. З'ясувалося, що фігурант неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння крадіжок на території столиці.

Слідчий Солом'янського управління поліції почав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.