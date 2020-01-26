У центрі Києві націоналісти провели марш пам'яті Героя України Жизневського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Хода почалася на Михайлівській площі, потім учасники пройшли через Софіївську та Театральну площу, вулицею Хмельницького, Хрещатику і вулицею Грушевського.









































Захід із вшанування пам'яті героя завершився біля народного меморіалу Жизневського біля стадіону "Динамо".





Організаторами ходи виступили: Рух Салідарнасьці "Разам", Добровольчеське Рух ОУН, ПРАВИЙ СЕКТОР / Київ, Самооборона Майдану - 3 сотня, ГО УНСО та інші.







Громадянин Білорусі Михайло Жизневский загинув 22 січня 2014 року під час Революції Гідності. Посмертно йому присвоєно звання Герой України. Сьогодні Михайлу виповнилося б 32 роки.







































Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ