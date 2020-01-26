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26.01.20 20:11

У центрі Києві націоналісти провели марш пам'яті Героя України Жизневського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбулася пам'ятна хода на честь дня народження Героя України білоруса Михайла Жизневського, який загинув під час Революції Гідності в січні 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Хода почалася на Михайлівській площі, потім учасники пройшли через Софіївську та Театральну площу,  вулицею Хмельницького, Хрещатику і вулицею Грушевського.

У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 01
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 02
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 03
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 04
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 05
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 06
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 07
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 08
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 09
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 10
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 11
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 12
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 13
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 14
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 15
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 16
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 17
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 18
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 19
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 20

Захід із вшанування пам'яті героя завершився біля народного меморіалу Жизневського біля стадіону "Динамо".

У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 21
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 22

Організаторами ходи виступили: Рух Салідарнасьці "Разам", Добровольчеське Рух ОУН, ПРАВИЙ СЕКТОР / Київ, Самооборона Майдану - 3 сотня, ГО УНСО та інші.

У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 23
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 24
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 25

Громадянин Білорусі Михайло Жизневский загинув 22 січня 2014 року під час Революції Гідності. Посмертно йому присвоєно звання Герой України. Сьогодні Михайлу виповнилося б 32 роки.

У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 26
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 27
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 28
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 29
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 30
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 31
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 32
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 33
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 34
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 35
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 36
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 37
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 38
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 39
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 40
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 41
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 42
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 43
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 44

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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