Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
26.01.20 21:28

"Ви знаєте повію, що 20 років пропрацювала в одному борделі?" - акції протесту проти безстрокового перебування Путіна при владі відбулися в РФ. ФОТОрепортаж

Російські силовики затримали в Санкт-Петербурзі п'ятьох осіб під час акції протесту проти дій президента Росії Володимира Путіна щодо зміни до конституції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МБХ медиа.

Зазначається, що спочатку затримали двох активістів, які проводили поодинокі пікети. Євген Козлов стояв з плакатом з фото Путіна і написом "Кащей беззмінний". Марія Малишева тримала плакат "Нове кіно: шарікови і маньки-облігації переписують Конституцію, щоб Путін був при владі до труни". Всього в акції взяли участь близько 30 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Найважливіша акція опозиції за останні роки": в Росії проведуть марш проти Путіна

Невдовзі був затриманий третій активіст Дмитро Гусєв. Поліцейські інкримінували йому куріння в недозволеному місці. Ще через деякий час були затримані Влад Баранов і Олександр Тонконогов. Тонконогов був з плакатом "Ви знаєте повію, що 20 років пропрацювала в одному борделі?". Поліцейські пояснили затримання тим, що їм нібито надійшло повідомлення, що на Невському проспекті будуть відбуватися неузгоджені заходи, і активістів затримують для дачі пояснень.

Увечері в неділю затриманих відпустили з відділу поліції, склавши протоколи на всіх, крім Козлова.

Ви знаєте повію, що 20 років пропрацювала в одному борделі? - акції протесту проти безстрокового перебування Путіна при владі відбулися в РФ 01
Ви знаєте повію, що 20 років пропрацювала в одному борделі? - акції протесту проти безстрокового перебування Путіна при владі відбулися в РФ 02
Ви знаєте повію, що 20 років пропрацювала в одному борделі? - акції протесту проти безстрокового перебування Путіна при владі відбулися в РФ 03
Ви знаєте повію, що 20 років пропрацювала в одному борделі? - акції протесту проти безстрокового перебування Путіна при владі відбулися в РФ 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сурков не проводив роботу щодо України після перемоги Зеленського, - російські ЗМІ

Ви знаєте повію, що 20 років пропрацювала в одному борделі? - акції протесту проти безстрокового перебування Путіна при владі відбулися в РФ 05
Ви знаєте повію, що 20 років пропрацювала в одному борделі? - акції протесту проти безстрокового перебування Путіна при владі відбулися в РФ 06
Ви знаєте повію, що 20 років пропрацювала в одному борделі? - акції протесту проти безстрокового перебування Путіна при владі відбулися в РФ 07
Ви знаєте повію, що 20 років пропрацювала в одному борделі? - акції протесту проти безстрокового перебування Путіна при владі відбулися в РФ 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Ваїтова й Примова, що нещодавно вийшли з в'язниці, повторно засудили на 8 років, - адвокат Гемеджі

Нагадаємо, 15 січня Володимир Путін у своєму посланні Федеральним зборам озвучив пропозиції щодо зміни Конституції. Зокрема, він запропонував заборонити вищим чиновникам, парламентаріям і суддям мати будь-яке іноземне громадянство або посвідку на проживання. Це обмеження пропонується поширити і на кандидатів у президенти РФ. Також Путін висунув ініціативу ввести вимогу у вигляді проживання в Росії не менше 25 років для висунення в президенти. Слово "поспіль" щодо обмежень на обрання більш ніж два терміни, він готовий виключити з основного закону.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100