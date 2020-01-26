Чоловік загинув під час вибуху гранати в квартирі житлового будинку в Харкові, - поліція. ФОТОрепортаж

Повідомлення про вибух у квартирі житлового будинку, розташованого на вулиці Світлій, надійшло в поліцію 26 січня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління. За висновками спеціалістів, в оселі стався вибух гранати "РГД-5", внаслідок чого загинув мешканець квартири.

Поліцейські попередньо встановили, що напередодні чоловік виказував наміри покінчити життя самогубством.

Інформація зареєстрована в Московському відділі поліції. Слідчим вирішується питання щодо внесення вказаного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". Всі обставини пригоди наразі встановлюються.

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