Скасування заборони на використання ігрових консолей і покращення умов роботи, - пропозиції Малюськи за підсумками відвідування СІЗО в Одесі. ФОТОрепортаж

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Як і в інших установах, вкрай багато людей, яких не бачу жодного сенсу ув’язнювати", - зазначив міністр.

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Як приклад він навів ситуацію жінки, що перебуває в СІЗО з 2014 року, і чоловіка, справу якого розглядає вже третій склад суду першої інстанції.

"Протягом місяця-двох плануємо подати законопроєкт, який дозволить відфільтрувати з в'язниць тих, чиє перебування там недоречне", - повідомив Малюська.

Також він відзначив велику кількість котів і кішок: "Це не особливість цього СІЗО, їх багато у великій кількості установ".

Водночас будівля і умови утримання (як і майже скрізь), м'яко кажучи, залишають бажати кращого.

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"Немає жодного зрозумілого вирішення проблеми наркозалежних осіб. На метадоновій замісній терапії перебуває лише одна особа на все СІЗО. Наркозалежних там набагато більше.

Один із ув’язнених поскаржився на заборону використання ігрових консолей та приставок. Теж не розумію цієї заборони та, якщо не отримаю належної аргументації, зніму її уже найближчими днями. Дорослі чоловіки місяцями (іноді роками) сидять у маленьких камерах і виходять лише на годину на добу прогулятися у тісному дворику. Їм потрібно чимось себе зайняти протягом доби. Книги та телевізор – не завжди достатній вихід. Умови для заняття фізичними вправами теж далеко не ідеальні.

Працівники СІЗО проживають та працюють в умовах, не набагато кращих за умови ув’язнених. Це потрібно виправляти якомога швидше", - підсумував міністр.

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Нагадаємо, 19 січня міністр юстиції Денис Малюська і його заступник Віталій Василик без попередження відвідали Лук'янівське СІЗО.