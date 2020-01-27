Схему розкрадання запчастин і комплектуючих до бронетехніки викрито на Львівщині, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що до угруповання входили співробітники однієї з військових частин. Разом зі спільниками вони організували оборудку з викрадення запчастин та комплектуючих до бронетехніки. Потім зловмисники планували нелегально переправити їх через державний кордон України.

Контррозвідники провели 11 обшуків у Львові та області за місцями проживання фігурантів кримінального провадження, а також зберігання товарів військового призначення.

Під час слідчих дій було виявлено та вилучено значну кількість військових приладів нічного бачення, радіостанції, трансмісії, балансири, катки, деталі гусеничних стрічок, електродвигуни допоміжних систем та інші деталі до бронетехніки. Встановлено, що серійні номери на частині виявлених деталей пошкоджені. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

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