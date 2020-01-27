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27.01.20 11:34

Пожежу в будівлі Мінкульту локалізовано: горять архівні приміщення, постраждалих немає, - ДСНС. ФОТОрепортаж (оновлено)

27 січня о 10:14 в Шевченківському районі столиці по вул. Івана Франка 19, в 3-поверховому будинку на 3-му поверсі Міністерства культури виникло задимлення, в результаті загоряння в підвальному приміщенні будівлі.

Проводилась евакуація людей, повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Від ДСНС залучено 30 чол. і 10 од. техніки. Займання виникло в підвальному приміщенні будівлі.

Об 11:03 пожежу в підвальному приміщенні будівлі Міністерства культури локалізовано на площі 30 м. кв. Попередньо постраждалих немає. Роботи з евакуації людей завершені.

"Прибувши на місце події, перші пожежно-рятувальні підрозділи встановили, що пожежа виникла в підвалі в приміщенні архіву. Через сильне задимлення проводиться евакуація людей. В ході розвідки врятовані 2 людини з третього поверху за допомогою автодрабини, ще 2 - сходовими клітками. Об 11:03 пожежа площею 30 м кв. локалізована. Ліквідація пожежі триває", - розповіли в Київському управлінні ДСНС.

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"Поки ніяких подробиць немає. Дійсно, сталася пожежа, на місці працюють наші підрозділи. Людей евакуювали з третього поверху. Попередньо, займання сталося в підвальному приміщенні", - розповіла в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" начальник сектору зі зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС Києва Світлана Водолага.

"Пожежу ліквідовано. Жертв і постраждалих немає", - повідомили пізніше в ДСНС.

Пожежу в будівлі Мінкульту локалізовано: горять архівні приміщення, постраждалих немає, - ДСНС 01
Пожежу в будівлі Мінкульту локалізовано: горять архівні приміщення, постраждалих немає, - ДСНС 02
Пожежу в будівлі Мінкульту локалізовано: горять архівні приміщення, постраждалих немає, - ДСНС 03
Пожежу в будівлі Мінкульту локалізовано: горять архівні приміщення, постраждалих немає, - ДСНС 04
Пожежу в будівлі Мінкульту локалізовано: горять архівні приміщення, постраждалих немає, - ДСНС 05
Пожежу в будівлі Мінкульту локалізовано: горять архівні приміщення, постраждалих немає, - ДСНС 06
Пожежу в будівлі Мінкульту локалізовано: горять архівні приміщення, постраждалих немає, - ДСНС 07
Пожежу в будівлі Мінкульту локалізовано: горять архівні приміщення, постраждалих немає, - ДСНС 08
Пожежу в будівлі Мінкульту локалізовано: горять архівні приміщення, постраждалих немає, - ДСНС 09
Пожежу в будівлі Мінкульту локалізовано: горять архівні приміщення, постраждалих немає, - ДСНС 10

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