Нацбанк презентував оновлену 200-гривневу банкноту з удосконаленою системою захисту. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Як повідомили в НБУ, за дизайном вона наслідує нові сучасні банкноти номіналом 20, 100, 500 та 1000 гривень. На банкноті нового зразка номіналом 200 гривень збережено основні зображення банкноти зразка 2007 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Лесі Українки, а на зворотному боці – зображення будівлі В`їзної башти Луцького замку. Портрет Лесі Українки переміщено у центр банкноти (раніше був з правого боку). Розмір нової банкноти не змінився – 75 x 148 мм. Кольорова гама та сама.

Зазначається, що захист нової банкноти 200 гривень порівняно з банкнотою зразка 2007 року удосконалено.

Зокрема, банкнота має кілька нових інноваційних елементів захисту. Так, повертаючи банкноту в руках, легко перевірити її сучасний елемент захисту - оптично змінний елемент SPARK, який має поступово змінювати колір.

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Ще один інноваційний елемент захисту - "віконна" захисна стрічка. Ця частково введена в товщу паперу полімерна стрічка містить цифрове зображення номіналу банкноти і тризуба - малого державного герба України. Якщо змінювати кут нахилу банкноти, спостерігається кінетичний ефект - змінюється напрямок руху її фонового зображення.



Фото: сайт НБУ

Також покращено рельєфність елементів друку, зокрема елементу для людей з вадами зору. Змінено і вдосконалено ультрафіолетовий і інфрачервоний захист; серійний номер чорного кольору виконано шрифтом зі змінною висотою знаків і розташовано вертикально уздовж правого краю зворотного боку банкноти.

Крім того, зазначається, що станом на 01.10.2019 кількість банкнот номіналом 200 гривень в обігу становила 632 500 000 штук (близько 22,5% від загальної кількості банкнот у готівковому обігу).

У Нацбанку також наголосили, що банкноти тієї ж вартості 2007 та 2019 років перебуватимуть в обігу одночасно, а новими банкнотами замінюватимуть зношені купюри, таким чином, нових 200-гривневих банкнот в обігу ставатиме дедалі більше.