Нардепа від СН Мережка обрали віцепрезидентом ПАРЄ. ФОТО

Про це повідомила у Facebook нардепка, заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Члена української делегації, представника "Слуги народу" Олександра Мережка обрано віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи!.. Посада віцепрезидента є надзвичайно відповідальною, адже він за необхідності може підмінити Президента та головувати на засіданні Асамблеї або на дебатах (якщо не бере в них участі як доповідач). Також віцепрезидент автоматично входить до складу Бюро, яке керує роботою Асамблеї шляхом підготовки порядку денного сесій та визначення питань, що заслуговують бути висвітленими у доповідях. Вся делегація вітає та підтримує Олександра Мережка. Бажаємо нашому колезі успіхів!" - розповіла вона.

Також читайте: Повноваження російської делегації в ПАРЄ оскаржили



