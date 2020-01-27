Правоохоронці затримали найманця РФ, який стріляв у поліцейських у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що в ніч із 24-го на 25-те січня 2020 року в одному із закладів відпочинку міста поза службою, у цивільному одязі, без зброї перебували дільничні офіцери поліції. До них підійшов невідомий та почав провокувати конфлікт, нецензурно лаючись, а потім запропонував продовжити з’ясовувати стосунки на вулиці. На відео з камери спостереження видно чоловіка, який, очікуючи на своїх опонентів, зарядив зброю", - йдеться в повідомленні.

Однак зловмисник продовжив конфлікт лайкою, а потім дістав з кишені пістолет, направив його на одного з офіцерів поліції та здійснив постріл, але сталася осічка. Тоді нападник вистрелив у груди другому поліцейському. У момент, коли дільничний офіцер нахилився над пораненим колегою, стрілець приставив до його голови пістолет і знову натиснув на спусковий гачок. Але і цього разу зброя дала збій. Після цього зловмисник покинув місце події.

Правоохоронці з'ясували, що вогнепального поранення зазнав 25-річний дільничний офіцер поліції Деснянського управління поліції. Поліцейські встановили свідків події та зібрали відео з камер спостереження.

"Особу стрільця швидко встановили. Ним виявився 36-річний раніше неодноразово судимий за тяжкі злочини уродженець Донецької області. Відповідно до інформації на сайті "Миротворець", чоловік проходив службу у незаконних збройних формуваннях так званої "ДНР", є командиром розвідки підрозділу "ОПЛОТ", брав участь у боях під Дебальцевим та Іловайськом", - з'ясували в поліції.

Незабаром у Києві правоохоронці затримали зловмисника, йому оголошено про підозру за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу він затриманий у порядку ст.208 КПК України.

Своєю чергою поранений офіцер поліції прооперований і перебуває під наглядом лікарів, стан його здоров'я задовільний.

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