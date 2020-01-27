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27.01.20 17:18

Терориста "ДНР", який брав участь в обстрілі Торецька, затримано в Маріуполі, - СБУ. ФОТО

У районі проведення операції Об'єднаних сил співробітники Служби безпеки України затримали терориста "ДНР", який протягом двох років обстрілював позиції українських військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що із початком збройної агресії РФ проти України мешканець Горлівки приєднався до проросійських терористів. Як стрілець-гранатометник він входив до так званого "1 армійського корпусу ДНР" та брав активну участь у боях поблизу Горлівки у напрямку Торецька та вів обстріли з позицій "Шанхай" та "6\7".

У 2016 році після  поранення в голову чоловік був комісований.

Шукаючи роботу, в кінці 2019 він прибув до Маріуполя, де його затримали правоохоронці.

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В рамках відкритого кримінального провадження затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Терориста ДНР, який брав участь в обстрілі Торецька, затримано в Маріуполі, - СБУ 01

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