Терориста "ДНР", який брав участь в обстрілі Торецька, затримано в Маріуполі, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що із початком збройної агресії РФ проти України мешканець Горлівки приєднався до проросійських терористів. Як стрілець-гранатометник він входив до так званого "1 армійського корпусу ДНР" та брав активну участь у боях поблизу Горлівки у напрямку Торецька та вів обстріли з позицій "Шанхай" та "6\7".

У 2016 році після поранення в голову чоловік був комісований.

Шукаючи роботу, в кінці 2019 він прибув до Маріуполя, де його затримали правоохоронці.

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В рамках відкритого кримінального провадження затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.