Генпрокурор Рябошапка звільнив на підставі не того закону військового прокурора Приймачка, який розслідував захоплення Криму, - адвокат Франчук. ДОКУМЕНТ

Про це в Facebook написав адвокат Олександр Франчук, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Вадим Приймачок склав усі тести на профпридатність, проте його звільнили.
До посту додається наказ про звільнення за підписом Рябошапки. Зазначені в документі причини дивують адвоката.
Так, Приймачка звільняють у запас за одним з підпунктів статті 26 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (у зв'язку зі скороченням штату або проведенням організаційних заходів), а також наказ міністра оборони від 27 грудня 2019 року №732. Однак закон "Про прокуратуру" "однозначно визначає, що звільнення з адміністративних посад прокурора" можливо тільки на підставі цього закону. Крім того, вказує Франчук, міністр оборони "ніякого стосунку до прийняття і звільнення прокурорів не має".
Адвокат також нагадує, що законом "Про прокуратуру" передбачено, що генпрокурор може звільняти прокурорів тільки з Офісу генпрокурора, а не з військової прокуратури.
Він повідомляє, що законність наказу визначить суд: "Якщо суд скаже, що це наказ правильний - то я кину адвокатуру та піду в перехід з баяном співати пісні".
Франчук називає Приймачка унікальним прокурором:
- який розслідував і направив справу по Януковичу до суду, Це він порушував і розслідував проти багатьох генералів і офіцерів РФ кримінальні справи за ведення війни проти України;
- це проти нього в РФ порушено кримінальну справу за ці його законні дії як прокурора;
- він займався питаннями безлічі зниклих людей;
- отримав від міністра оборони нагородний пістолет;
- за 5 років війни отримав безліч подяк і грамот від МВС, командування АТО і ООС;
- їздить на 16-річному джипі, "який більше ремонтується, ніж їздить".
"Якщо таке чудить Генеральний прокурор, то це означає, що ми в катастрофічному піке", - вважає адвокат.
Нагадаємо, в липні 2017 року Басманний райсуд Москви заочно заарештував українських прокурора Руслана Кравченка і слідчого Вадима Пріймачка в зв'язку з кримінальним переслідуванням громадянина РФ - командувача Чорноморським флотом РФ, адмірала Олександра Вітка.