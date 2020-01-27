Двоє пішоходів загинули в ДТП у Харкові, - поліція. ФОТО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.
Одна аварія сталася 27 січня близько 18:00 на трасі Харків-Сімферополь при в'їзді в місто Мерефа. На місці поліцейські встановили, що 42-річний водій KIA допустив наїзд на пішохода, який перебігав дорогу в невстановленому місці. 64-річний чоловік зазнав травм, несумісних із життям.
Інформацію зареєстровано в Єдиному обліку Харківського відділу поліції, вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.
Також повідомляється, що 27 січня о 17:50 на проспекті Тракторобудівників трамвай №23 скоїв наїзд на невстановленого пішохода, якому на вигляд 40-50 років.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група і патрульна поліція.
Інформацію внесено до Єдиного обліку Немишлянського відділу поліції. Вирішується питання про кваліфікацію цього факту за Кримінальним кодексом України. Всі обставини події та особа загиблого встановлюються.