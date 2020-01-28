Путін має понести відповідальність за агресію проти України, не можна допустити його "детоксикації", - Порошенко в Брюсселі. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це в Брюсселі заявив п'ятий Президент України Петро Порошенко.

"Ми будемо боротися за те, щоб європейський, євроінтеграційний, євроатлантичний трек був збережений. Бо інколи, на жаль, під час розмов, що всі нібито підтримують європейську інтеграцію, нічогісінько в цьому напрямку не робиться", – зауважив Порошенко.

"Ви пам’ятаєте про де-факто поразку України в ПАРЄ. Де фактично повернули Росію за бездіяльності окремих українців – у тому числі і з Міністерства закордонних справ. І на сьогодні нам доводиться воювати за те, щоб не визнати мандат Росії. Для того, щоб вона несла відповідальність. Бо не може бути так, коли Росія є країною-агресором і Рада Європи робить кроки, нібито нічого не трапилось", – зазначив Порошенко.

За його словами, не можна допустити "детоксикації" Путіна.

"Ми точно будемо робити все для того, щоб мотивувати Путіна припинити агресію проти нашої держави, щоб мотивувати Путіна відновити суверенітет і понести відповідну відповідальність за цю агресію", – підсумував Порошенко.

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