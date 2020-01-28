Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
28.01.20 10:36

Військові лікарі на Донбасі врятували тяжко пораненого фронтового пса Капрала. Операція тривала 5 годин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Важко пораненого пітбультерьєра на кличку "Капрал", який живе на позиціях одного з військових підрозділів на Донбасі, 5 годин оперували військові медики. УВАГА! Фото не рекомендується для перегляду особам що не досягли 18-річного віку, а також вагітним і людям з ослабленою психікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Вільне радіо.

Пес Капрал потрапив до українських військових близько 5 років тому. Відтоді він супроводжує бійців на бойові чергування і попереджає про небезпеку.

Кілька тижнів тому знайшли в чагарнику важко пораненим та скривавленим. Медик підрозділу надав йому першу допомогу, перев’язав та відправив чотирилапого в Торецьк. Але, за словами військових, ветеринари Торецька відмовились допомогти пораненому собаці. Тоді вирішили звернутися до військових медиків. Ті, побачивши важкий стан пса, почали надавати допомогу. Допомогло те, що одна з військових фельдшерів у минулому вивчала ветеринарію. Тоді вирішили звернутися до військових медиків. Медики підказали, що в Часів-Ярському військовому шпиталі одна з військових лікарок — Марія Щанкина — в минулому висококваліфікований ветеринар, яка до війни на Донбасі працювала в Київському зоопарку. Вже 5-й рік Марія знаходиться в зоні ООС і невдовзі закінчує службу за контрактом.

Військові лікарі на Донбасі врятували тяжко пораненого фронтового пса Капрала. Операція тривала 5 годин 01

"Пацани розповідали, щось вибухнуло, але не надали цьому уваги — не подумали, що собака може підірватись. І він потім, бідолага, десь більше кілометру сам йшов. Він прийшов, впав, і реально його стан був тяжкий. У нього була страшна тахікардія, страшна задишка, слизові оболонки були ціанотичні — тобто він задихався, він вже майже конав" — розповіла Марія.

Також дивіться: 6 тигрів, яких утримували в неналежних умовах на Жуковому острові в Києві, влаштували в спецзаклади, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Військові лікарі на Донбасі врятували тяжко пораненого фронтового пса Капрала. Операція тривала 5 годин 02

Діагноз, за ​​словами ветеринарки, був такий: МВТ. Множинні торако-абдомінальні проникаючі поранення з численними осколками в грудній порожнині. Відкритий пневмоторакс зліва. Множинні переломи ребер. Проникаюче поранення черевної порожнини з евентерацію сальника. Множинні ушибленно рвані рани передніх лап.

Військові лікарі на Донбасі врятували тяжко пораненого фронтового пса Капрала. Операція тривала 5 годин 03

"Під час надання допомоги Капралу у нього зупинилось дихання, йому проводили реанімаційні заходи. Я побачив, як медики рятують собаку, і зрозумів, що якщо не дай бог зі мною щось трапиться, ці люди мені не дадуть померти", — розповідає про той день боєць ЗСУ Віталій в коментарі Військовому телебаченню.

Також дивіться: Власник контактного міні-зоопарку на Київщині морив голодом понад 40 тварин, - Нацполіція. ФОТО

Військові лікарі на Донбасі врятували тяжко пораненого фронтового пса Капрала. Операція тривала 5 годин 04
Військові лікарі на Донбасі врятували тяжко пораненого фронтового пса Капрала. Операція тривала 5 годин 05
Військові лікарі на Донбасі врятували тяжко пораненого фронтового пса Капрала. Операція тривала 5 годин 06
Військові лікарі на Донбасі врятували тяжко пораненого фронтового пса Капрала. Операція тривала 5 годин 03
Військові лікарі на Донбасі врятували тяжко пораненого фронтового пса Капрала. Операція тривала 5 годин 08
Фото: Марія Щанкіна/Facebook

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100