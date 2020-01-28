Чоловіка з гранатою затримали в метро Харкова, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

Повідомлення про подію надійшло до відділу поліції в метрополітені 27 січня близько 22:30.

Речові докази вилучено та направлено на експертизу.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Місце придбання і мета зберігання боєприпасів встановлюються. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу щодо чоловіка.

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