Всеукраїнська рада церков запропонувала скасувати заборону для релігійних організацій на створення телеканалів, - Мінкультури. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури, молоді і спорту.

Відповідна пропозиція була озвучена на зустрічі міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського з релігійними діячами.

Бородянський запропонував членам Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій щоквартально зустрічатися, а поправки до законопроєктів спільно напрацьовувати в форматі робочої групи. Серед перспективних напрямків співпраці він назвав співпрацю у сфері протидії домашньому насильству та соціального служіння релігійних організацій, зокрема в сфері ресоціалізації наркозалежних осіб.

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій запропонувала скасувати заборону для релігійних організацій на створення телеканалів, яка досі чинна з часів радянського режиму.

Релігійні діячі звернули увагу на необхідність захисту прав віруючих на окупованих українських територіях Криму і Донбасу, багато з яких страждають від релігійних переслідувань внаслідок російської агресії.

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Учасники зустрічі погодилися, що задля розвитку ефективної взаємодії з урядом важливим є відновлення міжвідомчої Комісії з питань реалізації прав релігійних організацій, утвореної при Кабінеті Міністрів України ще у 2008 році.