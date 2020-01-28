Банду серійних викрадачів елітних автомобілів викрили в Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Зараз фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Їм загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.

У поліцію із заявою звернулася 29-річна киянка, яка повідомила, що на вулиці Маршала Конєва викрали її автомобіль "Інфініті". За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

В ході розслідування поліцейські спільно з оперативниками управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Києва та полком поліції особливого призначення №1 провели комплекс оперативно-розшукових заходів та з’ясували, що до злочину причетні двоє мешканців Києва і Київської області, 1978 та 1981 років народження.

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За результатами обшуків у зловмисників було вилучено ще декілька автомобілів, велика кількість державних номерних знаків, сканери і мобільні телефони, походження яких встановлюється.

Фігурантам оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Суд обрам їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 1 051 000 гривень. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Також, поліцейські перевіряють причетність зловмисників до скоєнні аналогічних злочинів на території столиці.









