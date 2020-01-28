Унаслідок пожежі в дніпровській ветклініці загинули близько 100 гризунів. 5 кошенят і 2 цуценят вдалося врятувати, - ДСНС. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Повідомлення про пожежу надійшло близько 4 години ранку.
Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що загоряння виникло в підвальному приміщенні двоповерхової будівлі. Вогнем пошкоджено меблі, стелажі з полицями, клітки для тварин і інфрачервоні лампи. Загальна площа пожежі - 15 кв. м.
Пожежники врятували п'ятьох кошенят і двох цуценят.
Пожежу локалізовано о 4:43 і ліквідовано о 5:23.
В результаті пожежі загинуло близько 100 щурів і мишей.
Загиблих і постраждалих людей немає.