Унаслідок пожежі в дніпровській ветклініці загинули близько 100 гризунів. 5 кошенят і 2 цуценят вдалося врятувати, - ДСНС. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшло близько 4 години ранку.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що загоряння виникло в підвальному приміщенні двоповерхової будівлі. Вогнем пошкоджено меблі, стелажі з полицями, клітки для тварин і інфрачервоні лампи. Загальна площа пожежі - 15 кв. м.

Пожежники врятували п'ятьох кошенят і двох цуценят.

Пожежу локалізовано о 4:43 і ліквідовано о 5:23.

В результаті пожежі загинуло близько 100 щурів і мишей.

Загиблих і постраждалих людей немає.

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