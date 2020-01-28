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28.01.20 12:20

Митниця Буковини вилучила 15 тис. літрів гербіциду, вартість якого завищили удвічі. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі митники Буковинської митниці вилучили 15 тис. літрів гербіциду із заявленою вартістю близько 1,9 млн грн.

Про це повідомляє Держмитслужба, інформує Цензор.НЕТ.

Автомобіль, який перевозив вантаж з Румунії, прямував через пункт пропуску "Порубне-Сірет". Для здійснення митних формальностей представник фірми-перевізника з України подав товаросупровідні документи, відповідно до яких у транспортному засобі переміщувався вантаж вартістю в 150 тис. доларів.

Однак під час огляду транспортного засобу було виявлено ще один пакет документів на вантаж, який вказав на невідповідність заявленої інформації про продавця, одержувача, а також вартість товару.

Митниця Буковини вилучила 15 тис. літрів гербіциду, вартість якого завищили удвічі 01
Митниця Буковини вилучила 15 тис. літрів гербіциду, вартість якого завищили удвічі 02
Митниця Буковини вилучила 15 тис. літрів гербіциду, вартість якого завищили удвічі 03

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Виявилося, що фактична вартість товару становила 71 тис. євро, а заявлена ​ була завищена майже вдвічі.

"Такі дії можуть свідчити про незаконне виведення валютних коштів з України, відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, незаконне отримання надприбутків шляхом формування фіктивної (завищеної) вартості товару, та втрат бюджетних коштів при його реалізації", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом запроваджено справу про порушення митних правил за ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Весь товар вилучено. Санкції статті також передбачають накладення штрафу в розмірі 100% вартості предметів.

Митниця Буковини вилучила 15 тис. літрів гербіциду, вартість якого завищили удвічі 04

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