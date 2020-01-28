Митниця Буковини вилучила 15 тис. літрів гербіциду, вартість якого завищили удвічі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Держмитслужба, інформує Цензор.НЕТ.
Автомобіль, який перевозив вантаж з Румунії, прямував через пункт пропуску "Порубне-Сірет". Для здійснення митних формальностей представник фірми-перевізника з України подав товаросупровідні документи, відповідно до яких у транспортному засобі переміщувався вантаж вартістю в 150 тис. доларів.
Однак під час огляду транспортного засобу було виявлено ще один пакет документів на вантаж, який вказав на невідповідність заявленої інформації про продавця, одержувача, а також вартість товару.
Виявилося, що фактична вартість товару становила 71 тис. євро, а заявлена була завищена майже вдвічі.
"Такі дії можуть свідчити про незаконне виведення валютних коштів з України, відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, незаконне отримання надприбутків шляхом формування фіктивної (завищеної) вартості товару, та втрат бюджетних коштів при його реалізації", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом запроваджено справу про порушення митних правил за ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Весь товар вилучено. Санкції статті також передбачають накладення штрафу в розмірі 100% вартості предметів.